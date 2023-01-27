В Красноярске на улице Кутузова прорвало трубу

В некоторых зданиях нет холодной воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Госавтоинспекции Красноярска предупреждают водителей о порыве трубы. Это произошло в пятницу вечером, 27 января, на улице Кутузова в районе дома №89А.

Специалисты ГИБДД уже передали информацию в подрядную организацию для устранения коммунальной аварии. А водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута – на месте порыва образовалась наледь.

Известно, что без холодной воды из-за произошедшего остались поликлиника, детский сад и дом культуры. Кроме того, из-за образовавшейся наледи на скользкой дороге столкнулись несколько автомобилей, пишут красноярцы в социальных сетях.

Напомним, в Свердловском районе Красноярска 26 января отключили свет. Без электроснабжения остались десятки домов. Света не было на 13 улицах города. По информации службы 005, это улицы 60 лет Октября, Парашютная, Свердловская, Судостроительная, Графитная, Литейная, Складская, Семафорная и Электриков, а также переулки Медицинский, Водометный, Кривоколенный и Афонтовский.