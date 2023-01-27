Жители Красноярска гуляли по городу с килограммом наркотиков в сумках

Полиция завела уголовное дело Фото: МВД Красноярского края

В Красноярске экипаж ДПС спокойно патрулировал дороги, пока не заметил подозрительных мужчин. Те тоже увидели полицейских и тут же бросились бежать от них, выкинув имеющиеся при себе спортивные сумки.

Горожане пытались спрятаться в лесу и не просто так. Оказалось, что в сумках они несли марихуану – правоохранители нашли там несколько пакетиков с запрещенным растениям. Масса вещества внушительная – 1 395 грамм, рассказали в управлении МВД Красноярского края.

К слову, у 22-летнего и 32-летнего красноярцев раньше конфликта с законом не было. А наркотик они собрали в поле, для себя – так рассказали полиции.

Против них завели уголовное дело по второй части 228 уголовной статьи – за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере. Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде. За преступление предусматривается от трех до 10 лет лишения свободы.