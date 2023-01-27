В Красноярске на выходных синоптики обещают теплую погоду

На выходных будет тепло Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Предстоящие выходные жители Красноярска могут провести на природе. В субботу и воскресенье, 28 и 29 января, будет тепло, обещают синоптики.

Уже в пятницу, 27 числа, температура за окном опустилась всего до -4 градусов Цельсия. Правда, было очень ветрено – горожан буквально сбивало с ног.

По данным Гидрометцентра, в субботу будет снежно. Столбик термометра опустится до -5 градусов Цельсия.

В воскресенье потеплеет на один градус – до -4. Ночью ожидается -11, снег.

Напомним, экстренное предупреждение делают службы спасения, а также местные власти. Согласно прогнозам синоптиков, 27 января в центральных районах края и в городе Красноярске ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду и более, а также метель. И все вытекающие из этого проблемы – риск попасть под падающие конструкции или деревья, скользкие дороги, плохая видимость, риск обморожения. И такая ситуация продолжится как минимум сутки.