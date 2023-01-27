Красноярцы смогут посмотреть комедию «Папы против мам» на 2 недели раньше официальной даты выхода

Фото: кадр из фильма «Папы против мам»

Красноярцы смогут посмотреть семейную комедию «Папы против мам» на две недели раньше официальной премьеры. Она пройдет 7 февраля в кинотеатре «Мори СИНЕМА».

О чем фильм?

Фильм рассказывает про две семьи, которые живут на одной лестничной клетке. Однажды папы объявляют бойкот мамам, а те в ответ противостоят папам. Причиной тому становятся накопившиеся семейные проблемы. Дети, которые становятся заложниками ситуации, пытаются помирить родителей, но делают только хуже. В итоге к делу привлекают дедушку, генерала танковых войск, который пытается разрешить семейный конфликт.

КОНКРЕТНО

Когда: 7 февраля в 19.30

Где: «Мори СИНЕМА»

Билеты: на кассах кинотеатра, или участвуйте в розыгрыше в группе ВК «Комсомольская правда в Красноярске»