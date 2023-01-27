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НовостиОбщество27 января 2023 11:30

В Красноярске бывшего главу ФСС подозревают в получении крупной взятки

Стали известны подробности дела
Василина ВАСИЛЬЕВА
Сумма взятки - больше миллиона рублей

Сумма взятки - больше миллиона рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Экс-глава красноярского Фонда социального страхования подозревается в получении нескольких взяток. В краевом следственном комитете раскрыли подробности дела

По информации СК, с 2020 года по 11 января текущего года бывший руководитель регионального ФСС получил четыре взятки. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 1,1 млн рублей. В следственном комитете говорят, что деньги чиновник получил от директора коммерческой организации в обмен на гарантированное заключение госконтрактов на санаторно-курортное лечение людей, в том числе детей-инвалидов. Контракты действовали с 2020 по 2022 год.

В квартире у подозреваемого оперативники нашли и изъяли деньги, полученные в качестве взятки. Чиновник признал свою вину на допросе.

Заведено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».