Главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» стал Алексей Ивахов Фото: Мария ЛЕНЦ

Кадровые перестановки в красноярском футбольном клубе «Енисей». Директор клуба Алексей Ивахов назначен главным тренером команды. Он выступил с официальным обращением в социальных сетях, где сообщил, что в тренерский штаб вместе с ним вошли Александр Аверьянов, Вадим Гаранин, Илья Гердт и Дмитрий Мантуш. Почему Ивахову придется совмещать два поста? Дело в том, что у Вадима Гаранина, которого считали самым вероятным кандидатом на пост главного тренера, нет специальной лицензии.

- Решение непростое, но оно принято в интересах футбольного клуба «Енисей», - прокомментировал назначения Алексей Ивахов. – Мы ставим перед собой самые высокие задачи и сделаем все, чтобы их решить. Если мне для этого нужно вновь выйти на футбольное поле – я на него выйду.