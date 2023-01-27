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НовостиСпорт27 января 2023 11:12

Главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» стал Алексей Ивахов

Теперь он занимает два поста
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» стал Алексей Ивахов

Главным тренером красноярского футбольного клуба «Енисей» стал Алексей Ивахов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кадровые перестановки в красноярском футбольном клубе «Енисей». Директор клуба Алексей Ивахов назначен главным тренером команды. Он выступил с официальным обращением в социальных сетях, где сообщил, что в тренерский штаб вместе с ним вошли Александр Аверьянов, Вадим Гаранин, Илья Гердт и Дмитрий Мантуш. Почему Ивахову придется совмещать два поста? Дело в том, что у Вадима Гаранина, которого считали самым вероятным кандидатом на пост главного тренера, нет специальной лицензии.

- Решение непростое, но оно принято в интересах футбольного клуба «Енисей», - прокомментировал назначения Алексей Ивахов. – Мы ставим перед собой самые высокие задачи и сделаем все, чтобы их решить. Если мне для этого нужно вновь выйти на футбольное поле – я на него выйду.