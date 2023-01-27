В Игарке будут судить водителя «Хивуса», по вине которого погиб пассажир Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России завершил расследование уголовного дела по факту гибели 50-летнего жителя города Игарки. Трагедия произошла 25 октября 2022 года. Водитель судна на воздушной подушке «Хивус-10» разогнался на обледенелой поверхности воды, не справился с управлением и, подъезжая к берегу, столкнулся с другим таким же судном-амфибией. В тот момент со второго судна как раз высаживались пассажиры.

В результате столкновения один из пассажиров стоявшего у берега «Хивуса» выпал с борта и попал под работающий винт. Спасти его не удалось. Уголовное дело было заведено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». С обвинительным заключением оно передано на рассмотрение в Игарский городской суд.