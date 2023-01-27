В Канске приставы освободили девочку из запертой комнаты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске судебные приставы оказались в нужном месте в нужный час и помогли вызволить девочку из запертого помещения. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. Дело было так: два пристава, задача которых обеспечивать порядок в суде, прибыли на квартиру к гражданину, чтобы проводить его на процесс.

Пришлось немного задержаться. И тут приставы услышали шум. Прислушались. Оказалось, что шум шел из соседней квартиры, кричала и стучала девочка – подросток (после узнали, что ей 14 лет). Девочка оказалась заблокированой в ванной комнате – дверь заклинило, телефона под рукой нет, позвать родных на помощь не может. Вот и шумела, что есть сил, в надежде, что ее услышат.

Приставы вызвали спасателей, вскоре прибыли и родители, все завершилось благополучно, а приставы вовремя исполнили свою задачу и доставили гражданина туда, куда и должны были.