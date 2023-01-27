На границах Красноярского края установят шесть монументов. Фото: КРУДОР

На границах Красноярского края, на выездах в соседние регионы установят монументальные стелы. Впервые об этом заговорили несколько месяцев назад. Сейчас в Краевом управлении автомобильных дорог сообщили, что проект готов. Специалисты разработали визуальный образ стел, также осмотрели, обследовали места, где предлагается их установить. И, соответственно, уже провели там изыскательские работы.

Напомним, что одна стела будет установлена на федеральной трассе на границе Красноярского края и Иркутской области. Остальные пять – на западных границах края с Хакасией и Кемеровской областью. Чтобы гости, заезжая на территорию края, сразу ощущали его статус и значимость.

Что представляет собой стела: это композиция высотой 15 метров и такой же шириной. У подножия надпись «Красноярский край», в верхней части – герб региона. И сверху вниз рельеф, стилизованный под контур Енисея. Все это будет освещаться художественной подвеской. Слог службы каждой такой конструкции – как минимум 25 лет. Стоимость работ не озвучивается, как и сроки установки.