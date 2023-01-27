В Красноярске водителя маршрутки лишат премии за перевозку пассажиров с открытой дверью. Фото: Горновости

В Красноярске водителя автобуса маршрута № 50 лишат части премии. За то, что нарушил правила безопасности перевозки пассажиров. Инцидент произошел накануне, 26 января, вечером. В автобусе сломалась дверь – ни открыть, ни закрыть. По регламенту такой автобус считается аварийным. Водителю в этом случае надлежит высадить всех пассажиров на ближайшей остановке и отправляться в гараж на ремонт.

Как сообщают очевидцы, водитель поначалу так и сделал, стал всех высаживать, но некоторые пассажиры упросили довезти их до конечной остановки, ведь кроме сломанной двери в салоне есть еще одна, рабочая. Водитель уступил просьбам. Механики его починили, поломка оказалась некритичной, и вот машина с утра снова в рейсе.

И все же водителя накажут. Части премии его лишат, в подобных случаях нельзя допускать компромисса, сообщают Gornovosti со ссылкой на департамент городского транспорта.