Красноярцев предупредили о сильном ветре до 25 метров в секунду Фото: ИВАНОВА Диана

Экстренное предупреждение делают службы спасения, а также местные власти. Согласно прогнозам синоптиков, 27 января в центральных районах края и в городе Красноярске ожидается очень сильный юго-западный ветер с порывами до 25 метров в секунду и более, а также метель. И все вытекающие из этого проблемы – риск попасть под падающие конструкции или деревья, скользкие дороги, плохая видимость, риск обморожения. И такая ситуация продолжится как минимум сутки.

В то же время специалисты сообщают о значительном потеплении на предстоящие выходные. В субботу, 28 января, в Красноярске днем ожидается около минус 4 градусов и снегопад. Ночью похолодает до -7 градусов, а снег прекратится. В воскресенье дневная температура понизится до минус 2 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снегопад, сильнейший ветер сохранится. Ночью же резко похолодает до минус 11 градусов.