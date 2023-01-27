Красноярский следком проверяет сообщения, где мужчина предлагал 250 тысяч за интим с ребенком Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский следком начал проверку сообщений, в которых говорится, как некий мужчина предлагает 250 тысяч рублей за интим с ребенком. Причем с конкретным мальчиком с фотографии примерно четырех лет. Изначально тревогу забила пиар-менеджер объединения «Форум секс-работниц» Марина Авраменко.

«Проспекту Мира» подтвердили в региональном следкоме о начатой проверке. Правда, не уточнили, откуда получили сигнал – после публикаций в интернете и СМИ или к ним непосредственно поступило заявление от неравнодушной женщины.

Добавим, что мать ребенка не знала о том, что фотография попала к педофилу. Скорее всего, он взял ее в социальных сетях, затем стал слать сообщения секс-работницам в разных городах, предлагая вознаграждение за то, чтобы они нашли ему этого ребенка.