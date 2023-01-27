В Красноярске отец с сыном незаконно легализовали 12 мигрантов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске задержана целая преступная группа – четыре человека, которые помогли незаконно получить вид на жительство как минимум двенадцати мигрантам. Уголовное дело было заведено по результатам прокурорских проверок.

В ведомстве рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что инициаторами незаконной схемы стали отец и сын, уроженцы Республики Таджикистан. Они создали некий «Лингвистический центр» и с апреля 2021 по июнь 2022 года организовали фиктивные экзамены на знание русского языка у иностранных граждан.

Отец и сын поставляли мигрантов, которые не знают языка, а потому не могут получить вид на жительство на территории России. А две сотрудницы центра подделывали за них письменные работы, на основании которых выдавались сертификаты на знание языка.

После того, как махинации вскрылись, организацию ликвидировали. Расследование уголовного дела идет полным ходом.