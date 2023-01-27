Житель Канска поджег комнату в общежитии, где жила его бывшая женщина с ребенком. Фото: МВД

Житель Канска решил отомстить бывшей сожительнице за то, что бросила его и нашла новое счастье. Перед этим он крепко выпил, взял две бутылки с бензином и пришел в общежитие, где она жила. Его не останавливало, что вместе с женщиной живет двухлетний ребенок. 34-летний ревнивец постучал в дверь комнаты. Ему открыл новый возлюбленный. Подозреваемый плеснул на него бензином и чиркнул зажигалкой.

В результате пострадавший был доставлен в больницу с серьезными ожогами. Женщина и ребенок не пострадали, но комната и часть коридора общежития выгорели полностью. Наряд полиции патрулировал улицы Канска и заметил огонь в окне, вызвали пожарных, подкрепление. Вскоре подозреваемого задержали, он во всем признался.

В тот момент полиция завела уголовное дело по факту покушения на убийство. В настоящее время по результатам проведенной пожарно-технической экспертизы в отношении фигуранта заведено второе дело – по статье «Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений путем поджога».