В районе Минусинска и Абакана объявили режим повышенной готовности из-за подъема воды в Енисее. Фото: т/г Алексея Лемина

Между Минусинском и Абаканом уже несколько дней несут дежурство спасатели. Там наблюдается подъем воды в Енисее. Да-да, несмотря на то, что середина зимы и мороз, складывается такая ситуация, когда вода поднимается надо льдом.

Глава Абакана Алексей Лемин сообщил, что уровень воды на Енисее в районе дач у поселка Подсиний по данным на 8 часов утра 27 января понизилась на 10 см по сравнению с данными накануне. Тем не менее, дачникам, чьи дома находятся в возможной зоне подтопления, все же советуют отключить электричество, поднять заготовки и ценные вещи на чердак.

По данным абаканского управления по ГО и ЧС, кромка ледостава прошла. Ориентировочно сейчас она в районе станции Минусинск, районные власти объявили режим повышенной готовности и дежурят в Малой Минусе, в поселке проживают 1,5 тысячи человек.