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НовостиСпорт27 января 2023 5:18

Фигуристка Александра Трусова прилетела в Красноярск

В аэропорту ее встретил министр спорта Красноярского края Денис Петровский
Источник:kp.ru
Александра Трусова и министр спорт Красноярского края Денис Петровский. Фото: телеграм-канал Дениса Петровского

Александра Трусова и министр спорт Красноярского края Денис Петровский. Фото: телеграм-канал Дениса Петровского

Фигуристка Александра Трусова прилетела в Красноярск для проведения своего мастер-класса. Фотографией со спортсменской в своем телеграм-канале поделился министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

Мастер-класс должен был состояться еще в прошлом году 25 декабря в последний день чемпионата России по фигурному катанию. Но, к сожалению, фигуристка заболела и снялась с соревнований.

27 января Александра Трусова прилетела в Красноярск специально для того, чтобы провести мастер-класс.

Тренировку «Русская ракета» проведет для фигуристов старшего возраста уровня сборной и кандидатов в сборную Красноярского края.