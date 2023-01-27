27 января в Красноярске пройдет мастер-класс Александры Трусовой

Александра Трусова Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 27 января пройдет мастер-класс фигуристки Александры Трусовой. Его участниками станут почти двести воспитанников красноярских спортивных школ по фигурному катанию. Ребята из старшей возрастной группы будут тренироваться с «Русской ракетой», а маленькие спортсмены - наблюдать за занятием с трибун.

После тренинга «Королева квадов» сфотографируется с юными звездами фигурного катания.

Напомним, что Александра Трусова выступает в одиночном катании. Фигуристка является серебряным призёром XXIV зимних Олимпийских игр (2022), бронзовым призером чемпионата мира (2021) и двукратным бронзовым призером чемпионата Европы (2020, 2022).

В декабре 2022 года она снялась из-за болезни с чемпионата России по фигурному катанию и отложила мастер-класс в Красноярске, который сначала был намечен на 25 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александра Трусова и Марк Кондратюк снялись с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске

После короткой программы Кондратюк занял 12 место. Упал в самом начале программы. Публика поддерживала аплодисментами, фанаты написали море слов в поддержку своего кумира. Но факт остается фактом: Марк не пришел в себя после травмы, выступал на волевых, боль в спине усилилась и он принял решение не выходить в произвольной программе (подробнее).