В Красноярском крае ночью в кювет слетел легковой автомобиль. Фото: КГКУ "Спасатель"

Минувшей ночью, с 26 на 27 января, спасателям пришлось выезжать на автодорогу Канск – Иланск, чтобы вызволить из беды автомобиль. В районе поселка Смолянка произошло ДТП: водитель не справился с управлением, машину вынесло с трассы в кювет, там она и застряла. В салоне находились трое мужчин и женщина, но общими усилиями они не смогли вытолкать технику. Поэтому набрали номер экстренной службы 112.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе КГКУ «Спасатель», на место выдвинулись специалисты Канского поисково-спасательного отделения. Граждане найдены и эвакуированы в Канск. В медицинской помощи не нуждаются.

Автомобилистов предупреждают: сегодня, в пятницу 27 января, в центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохраняется гололедица. Поэтому настоятельно советуют и воздержаться от гонок по принципу: тише едешь – скорее на месте будешь.