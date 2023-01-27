В Красноярском крае завели 8 дел за контрабанду леса на 6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полиция завела сразу восемь уголовных дел на руководителя фирмы, которая базируется в Лесосибирске. Его обвиняют в контрабанде леса на сумму более 6 миллионов рублей. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции, уточнив, что занимается этим отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Фирма, о которой идет речь, специализируется на оптовой торговле лесоматериалами. Однако вместо легальной деятельности руководитель проворачивал темные дела. По данным следствия, он заключил несколько внешнеэкономических контрактов с иностранными предприятиями на поставку пиломатериалов. После чего в период с апреля 2021 по июль 2022 года железнодорожным транспортом восемь раз экспортировал деревья в страны ближнего зарубежья и Азии. При этом в документах он занижал объемы. В итоге получилось, что переправил через границу более 800 кубометров леса.