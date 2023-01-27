В Красноярском крае в 2022 году оштрафовали на миллион рублей нарушителей антитабачного законодательства Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за весь 2022 год за нарушение антитабачного законодательства было собрано штрафов на сумму 960 тысяч рублей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. По результатам надзора за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции специалистами ведомства составлены протоколы на:

- на должностных лиц приходится 38%,

- на индивидуальных предпринимателей - 25,5%,

- на граждан - 22%,

- на юридических лиц - 14,5%.

Сюда входят такие нарушения, как запрет на курение в общественных местах, в подъездах жилых домов, продажа табачной продукции несовершеннолетним и так далее.