В Красноярском крае в 2022 году оштрафовали на миллион рублей нарушителей антитабачного законодательства
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярском крае за весь 2022 год за нарушение антитабачного законодательства было собрано штрафов на сумму 960 тысяч рублей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. По результатам надзора за оборотом табачной и никотинсодержащей продукции специалистами ведомства составлены протоколы на:
- на должностных лиц приходится 38%,
- на индивидуальных предпринимателей - 25,5%,
- на граждан - 22%,
- на юридических лиц - 14,5%.
Сюда входят такие нарушения, как запрет на курение в общественных местах, в подъездах жилых домов, продажа табачной продукции несовершеннолетним и так далее.