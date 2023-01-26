Срок устранения аварии в Свердловском районе Красноярска продлили

Света в некоторых зданиях нет до сих пор Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Свердловском районе Красноярска до сих пор не устранили коммунальную аварию. Света нет еще в ряде домов.

Так, без электричества остаются следующие адреса:

- ул. 60 лет октября, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 33г, 34, 36, 36а, 38а, 39, 40, 40а, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 84;

- пер. Медицинский 3, 5, 6, 14, 14д, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (поликлиника), 23, 25, 256 (д/сад), 31, 33, 35, 37, 39, 41,43;

- пер. Водометный 1, 2, 4, 11, 15 (д/сад);

- ул. Парашютная 6, 7, 8а, 9, 9а, 10, 11а, 12, 14 (ПНС), 18, 20, 50, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а (ПНС);

- ул. Свердловская 17а, 19, 21,21а, 23, 25а, 27, 29, 30а/2, 31, 31а, 33а, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 53а, 55, 57а (д/сад), 61,69;

- ул. Судостроительная 24а, 26, 38г, 42, 46, 52, 52а, 58, 69 (ОП), 71;

- пер. Кривоколенный 3, 7;

- улицы Графитная; Литейная;

- ул. Складская, 22;

- ул. Семафорная 15, 17, 17г, 80/1,81;

- ул. Электриков;

- пер. Афонтовский 3, 7, 9; МПС;

- ул. Саянская;

- улицы Лесопильщиков; Камасинская; СНТ Здоровье;

Также стала известна причина аварии – на подстанции «Медпрепараты» отключился фидер 7-29. Срок устранения проблемы продлили до 23.00.