Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 14:54

Срок устранения аварии в Свердловском районе Красноярска продлили

В некоторых домах еще нет света
Василина ВАСИЛЬЕВА
Света в некоторых зданиях нет до сих пор

Света в некоторых зданиях нет до сих пор

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Свердловском районе Красноярска до сих пор не устранили коммунальную аварию. Света нет еще в ряде домов.

Так, без электричества остаются следующие адреса:

- ул. 60 лет октября, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 33, 33г, 34, 36, 36а, 38а, 39, 40, 40а, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 62, 84;

- пер. Медицинский 3, 5, 6, 14, 14д, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22 (поликлиника), 23, 25, 256 (д/сад), 31, 33, 35, 37, 39, 41,43;

- пер. Водометный 1, 2, 4, 11, 15 (д/сад);

- ул. Парашютная 6, 7, 8а, 9, 9а, 10, 11а, 12, 14 (ПНС), 18, 20, 50, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 70а (ПНС);

- ул. Свердловская 17а, 19, 21,21а, 23, 25а, 27, 29, 30а/2, 31, 31а, 33а, 39, 43, 45, 49, 51, 53, 53а, 55, 57а (д/сад), 61,69;

- ул. Судостроительная 24а, 26, 38г, 42, 46, 52, 52а, 58, 69 (ОП), 71;

- пер. Кривоколенный 3, 7;

- улицы Графитная; Литейная;

- ул. Складская, 22;

- ул. Семафорная 15, 17, 17г, 80/1,81;

- ул. Электриков;

- пер. Афонтовский 3, 7, 9; МПС;

- ул. Саянская;

- улицы Лесопильщиков; Камасинская; СНТ Здоровье;

Также стала известна причина аварии – на подстанции «Медпрепараты» отключился фидер 7-29. Срок устранения проблемы продлили до 23.00.