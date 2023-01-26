В Красноярске с Коммунального моста упал молодой человек

Мужчину удалось спасти Фото: Андрей МАЛАХОВ

В четверг вечером, 26 января, в Красноярске с Коммунального моста в воду упал молодой человек. По информации краевой службы спасения, это случилось в районе Абаканской протоки.

На место тут же выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Сообщается, что мужчину удалось вытащить, сейчас он находится в спасательном подразделении.

Других подробностей происшествия нет. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции.

К слову, это не первый подобный случай за прошедшие сутки. Ранее мы писали, что В Красноярске в районе Октябрьского моста и торгово-развлекательного центра «Июнь» обнаружено тело мужчины. Сначала об этом сообщили очевидцы: якобы видели его сначала на мосту, затем мужчина уже лежал внизу. Все это случилось в этот же день, 26 января. На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа полиции.