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НовостиОбщество26 января 2023 14:11

В Красноярске с Коммунального моста упал молодой человек

Это второе падение с моста за сутки
Василина ВАСИЛЬЕВА
Мужчину удалось спасти

Мужчину удалось спасти

Фото: Андрей МАЛАХОВ

В четверг вечером, 26 января, в Красноярске с Коммунального моста в воду упал молодой человек. По информации краевой службы спасения, это случилось в районе Абаканской протоки.

На место тут же выехали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Сообщается, что мужчину удалось вытащить, сейчас он находится в спасательном подразделении.

Других подробностей происшествия нет. Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам полиции.

К слову, это не первый подобный случай за прошедшие сутки. Ранее мы писали, что В Красноярске в районе Октябрьского моста и торгово-развлекательного центра «Июнь» обнаружено тело мужчины. Сначала об этом сообщили очевидцы: якобы видели его сначала на мосту, затем мужчина уже лежал внизу. Все это случилось в этот же день, 26 января. На место происшествия тут же выехала следственно-оперативная группа полиции.