Житель Красноярского края продал квартиру только после выплаты компенсации за смертельное ДТП

Мужчин погасил весь долг

В Красноярском крае судебным приставам пришлось вмешаться, чтобы виновник смертельной аварии выплатил компенсацию. Сумма морального вреда составляла 545 тысяч рублей.

Известно, что мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время по ней ехал Hyundai Solaris. Произошло столкновение, водитель иномарки получил тяжелые травмы. Спасти его не удалось – он погиб на месте.

Суд признал второго водителя виновным и обязал выплатить компенсацию жене погибшего. Проконтролировать это должны были приставы.

В итоге специалисты взыскали деньги со всех счетов виновника и его зарплату. Правда, получилось собрать лишь часть долга.

После этого пристав запретил любые действия с имуществом мужчины. Поэтому, чтобы продать квартиру, ему пришлось погасить весь долг. Жена погибшего получила всю сумму компенсации.