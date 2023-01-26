Авиакомпания «КрасАвиа» Красноярска открыла рейсы в Омск

Красноярцы могут улететь в Омск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Красноярска авиакомпания «КрасАвиа» начала летать в Омск. Уже открыта продажа билетов и известно расписание рейсов, сообщают представители аэропорта.

Из Красноярска самолеты будут летать так:

До 30 января рейсы выполняются два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылет в 22.20, прилет в 00.35.

С 1 по 8 февраля самолет летает только по средам: вылет в 23.00, прилет в 01.15.

С 6 февраля улететь можно по понедельникам и средам, а с 31 марта еще и по пятницам: вылет в 22.20, прилет в 00.35.

Из Омска расписание полетов такое:

До 31 января самолет вылетает по вторникам и субботам в 01.35, а прилетает в 05.45.

Со 2 по 9 февраля рейс один в неделю – по четвергам. Вылет планируется в 02.15, а прилет в 6.25.

С 7 февраля самолет летает по вторникам, а с 16 февраля еще и по четвергам: вылет в 01.35, прилет в 05.45.

С 28 марта рейсы выполняются по вторникам и субботам, а с 6 апреля еще и по четвергам. Вылет запланирован в 22.20, прилет – в 05.50.

Время указано местное.

Известна и стоимость билетов. За полет в одну сторону нужно заплатить 3500 рублей, в обе стороны – 7000 рублей. Цены указаны с учетом багажа.