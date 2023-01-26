Жителей Красноярска ждет суд за нападение на продавца и кражу арахиса

Мужчин задержали Фото: МВД Красноярского края

В Красноярске следователи закончили расследовать дело о краже арахиса из магазина и нападении на продавца торговой точки. Обвиняются двое не раз судимых местных жителя.

По информации краевой полиции, все случилось в магазине на улице Щорса. В дежурную часть позвонила 47-летняя сотрудница торговой точки. Она рассказала, что двое, угрожая ей битой и ножом, украли килограмм арахиса и деньги из кассы, а потом сбежали. Сумма ущерба составила больше 23 тысяч рублей.

Через несколько часов воров задержали оперативники. Ими оказались жители краевого центра, 31 и 38 лет. У одного из них полицейские обнаружили часть похищенных денег – 7 тысяч рублей. Арахис они успели съесть, а 16 тысяч потратить.

Заведено уголовное дело по статье «Разбой». Решения суда мужчины ждут под стражей.