Александр Ауль стал новым председателем Общественной палаты Назарово

Заседание Общественной палаты прошло 26 января Фото: администрация Назарово

В Назарово избрали нового председателя Общественной палаты города. Им стал Александр Ауль. Действующий руководитель Татьяна Мельникова попросила снять с себя полномочия по состоянию здоровья, сообщает администрация города.

Заседание Общественной палаты состоялось в четверг, 26 января. На нем члены палаты подвели итоги 4 квартала 2022 года и наметили планы на 2023-й. также был утвержден состав Общественного Совета по проведению независимой оценки качества и условий оказания услуг учреждениями культуры. В него вошли Людмила Макашина, Алексей Елкин, Сергей Черкашин, Людмила Голикова и Михаил Агафонов.

В 2023 году члены палаты планируют принимать активное участие в подготовке и проведении городских мероприятий, обсуждать и разрабатывать муниципальные программы и контролировать их исполнение. Кроме того, намечено участие в заседаниях комиссий городского Совета и профильных комиссий администрации.