Десятки домов в Свердловском районе Красноярска остались без света

Света нет на 13 улицах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловском районе Красноярска 26 января отключили свет. Без электроснабжения остались десятки домов.

Так, света нет на 13 улицах города. По информации службы 005, это улицы 60 лет Октября, Парашютная, Свердловская, Судостроительная, Графитная, Литейная, Складская, Семафорная и Электриков, а также переулки Медицинский, Водометный, Кривоколенный и Афонтовский.

Позже от электричества отключили еще три улицы - МПС, Саянскую и Лесопильщиков. Не работают некоторые светофоры.

В соцсетях местные жители говорят, что перед отключением слышали хлопок. Известно, что на подстанции «Медпрепараты» произошла авария.

Официальная причина отключения электроэнергии пока неизвестна. На место выехали специалисты. Они обещают вернуть свет до 21.00 четверга, 26 января.

Между тем в Дудинке пожарные никак не могут справиться с серьезным пожаром в магазине смешанных товаров из-за погодных условий. Как сообщили в МЧС, специалисты смогли уменьшить локализацию пожара с 1000 кв.м. до 800 в 17:01. Борьбу с огнем ведут уже около 14 часов.