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НовостиПроисшествия26 января 2023 11:26

Житель Красноярска пойдет под суд за обман пенсионеров от имени родственника, попавшего в ДТП

Он работал в преступной группе
Василина ВАСИЛЬЕВА
Преступления совершены в сентябре прошлого года Фото: прокуратура Красноярского края

Преступления совершены в сентябре прошлого года Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве. Мужчина, обвиняемый в преступлении, обманывал пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

В прокуратуре Ленинского района говорят, что 33-летний горожанин работал в группе. Его подельники звонили пенсионерам и представлялись попавшими в аварию родственниками. Потом трубку брал «полицейский» или «страховой агент» и говорил о необходимости заплатить, чтобы «близкий человек» не стал фигурантом уголовного дела.

За деньгами приезжал обвиняемый мужчина. Часть денег он оставлял себе, остальные переводил «коллегам». Таким образом 16 сентября прошлого года они получили от пенсионеров 985 тысяч рублей, еще 120 тысяч горожанину заплатили за услуги курьера.

В сентябре ранее судимого мужчину заключили под стражу. Вину он признал. Теперь приговор вынесет суд. По закону горожанину грозит до 6 лет лишения свободы.