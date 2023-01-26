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НовостиОбщество26 января 2023 10:08

Из Железнодорожного района Красноярка вывезли 222 КАМАЗа с мусором в 2022 году

Включая крупногабаритный - стройматериалы, старую мебель, отработанные резиновые покрышки
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: администрация

Фото: администрация

Из Железнодорожного района Красноярска за 2022 год вывезли 222 КАМАЗа мусора или 2000 кубометров. Об этом сообщили в администрации города. Всего коммунальщики ликвидировали 180 несанкционированных свалок.

Чаще всего замусоренными оказывались берега рек Кача и Бугач, а также частный сектор Николаевки. Там были установлены видеокамеры, при помощи которых зафиксировано 79 нарушений ТКО. Самые крупные свалки были выявлены и ликвидированы по ул. Дорожной, 18а и ул. Станиславского, 3, стр. 4.