На трассе в Красноярском крае неопытный водитель устроил серьезное ДТП и погиб, еще два человека пострадали

Фото: стоп-кадр видео ЧП-Красноярск

На трассе Р-255 Сибирь в Красноярском крае, неподалеку от деревни Сухая, 23-летний парень выехал на встречку и устроил страшное ДТП – сам он погиб, а еще два человека пострадали.

Как рассказали «КП»-Красноярск в ГИБДД, все произошло на 784 км трассы. Парень на Honda ехал из Красноярска в сторону Ачинска. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где находился автомобиль Toyota. После столкновения водитель Honda погиб на месте от полученных травм, а водитель и пассажир Toyota серьезно пострадали. Их госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что 23-летний водитель на Honda получил права в октябре 2022 года, а в декабре начал передвигаться на собственном автомобиле.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, а инспекторы ДПС осуществляют движение по трассе в реверсивном режиме.