Фото: Александр Черных

В Красноярске открылся новый корпус пансионата для пожилых и инвалидов «Ботанический». Как сообщили в пресс-службе правительства, аналогов ему пока нет в Сибири.

Корпус соответствует всем требованиям санитарной и пожарной безопасности. Там расположена столовая на 100 посадочных мест, отдельный жилой блок для маломобильных и немобильных постояльцев, медицинская часть, залы массажа, лечебной физкультуры, библиотека, компьютерный зал, мастерские и зимний сад с попугайчиками.

Благоустроена и прилегающая территория: газоны, деревья, кустарники, проложены тротуары и дорожки для прогулок, установлено освещение, лавочки, а также в наличии спортивная площадка.