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НовостиОбщество26 января 2023 7:21

Житель Красноярского края смог вернуть бракованный телефон продавцу после звонка в Роспотребнадзор

А также получил деньги за новую батарею, покупка которой не устранила брак
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Заозерном, Красноярский край, звонок в Роспотребнадзор помог мужчине вернуть бракованный телефон продавцу. Как сообщили в ведомстве, покупателю объяснили его права и посоветовали написать претензию предпринимателю, владеющему магазином.

Житель Заозерного купил бракованный телефон – сенсор работал через раз, а на экране всплыло странное водяное пятно. Смартфон трижды сдавался в сервисный центр на ремонт, где посчитали, что причина в батарее. Её замена за счет покупателя ни к чему не привела.

Возвращать деньги или менять телефон на другой, хотя гарантия еще действовала, продавец отказался. Но после претензии вернули деньги как за телефон, так и за купленную батарею.