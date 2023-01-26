В Красноярске стартовал «Кубок Ивана Ярыгина»

Международные соревнования имени Ивана Ярыгина проводятся в Красноярском крае более 30 лет. Турнир пройдет в Красноярске с 26 по 29 января. Участие в нем подтвердили свыше 400 спортсменов из 12 стран.

«Поддержка российского спорта – одно из ключевых направлений социальной деятельности банка. В Красноярском крае мы традиционно уже более 10 лет выступаем партнером проведения турнира имени Ивана Ярыгина, который является центральным спортивным событием региона международного масштаба. Вместе со зрителями мы с удовольствием будем следить за поединками и болеть за красноярцев», - прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае Наталья Табаринцева.

«У нас исторически сложилось, что турнир Ивана Ярыгина стабильно каждый год проходит примерно в одни и те же даты. И в богатом спортивном календаре края этот турнир всегда занимает особое место. Мир борьбы достаточно дружный, и независимо от внешних факторов к нам приезжают спортсмены из-за рубежа. И здесь важный момент – ради кого они приезжают, ведь имя Ивана Ярыгина имеет очень большой вес в мировом борцовском сообществе», - отметил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.