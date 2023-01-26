В Хакасии будут судить женщину за избиение 16-летней школьницы

В Ширинском районе Хакасии в суд передали уголовное дело на 28-летнюю местную жительницу. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, ей предъявили обвинение по двум статьям – «Побои» и «Угроза убийством».

Инцидент произошел 8 ноября 2022 года. Обе – и потерпевшая, и обвиняемая – находились в гостях у своего знакомого. Плюс еще несколько очевидцев. Устроили застолье, горячительное лилось рекой. И на фоне этого произошел конфликт: старшая собутыльница стала предъявлять 16-летней девушке претензии, почему та в конфликтных ситуациях прикрывается ее именем.

Женщина решила проучить несовершеннолетнюю – выволокла во двор, на снег и стала избивать кулаками, пинать, рвать на ней одежду. Даже замахнулась на нее штыковой лопатой. Никто из компании не вмешался, не заступился за девченку. Зато снимали на телефон, а затем выложили видео в интернет. В ходе расследования обвиняемая полностью признала вину.