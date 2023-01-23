Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 13:42

Губернатор Красноярского края Александр Усс распорядился найти новое помещение для занятий «Твори-горы»

В технопарке насчитывается около 1300 учеников
Василина ВАСИЛЬЕВА
В технопарке занимается больше 1000 детей Фото: Александр Усс

В технопарке занимается больше 1000 детей Фото: Александр Усс

У учеников технопарка «Твори-гора» должно быть новое просторное помещение. Такое распоряжение дал правительству и мэру губернатор Красноярского края Александр Усс.

О своем решение глава региона написал в своих социальных сетях. Напомним, не так давно нынешнее здание технопарка признали аварийным, а его посещали порядка 1300 детей. Ребят распределили по ближайшим школам, филиалам и другим помещениям, но им нужно одно, большое пространство.

- Безусловно, решение городских властей продиктовано заботой о безопасности - здание аварийное, требует реконструкции. Но и дробить учебный процесс по разным адресам неправильно, - высказался губернатор.

Поэтому глава региона дал поручение правительству Красноярского края и мэру Красноярска Владиславу Логинову найти новый временный дом для технопарка. Сделать это нужно в кратчайшие сроки, заявил губернатор.