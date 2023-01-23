В Ачинске рецидивист, угрожая ножом, отобрал у 68-летней женщины телефон Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске полицейские задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на 68-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Женщина шла на работу утром, когда к ней подошел незнакомец, прятавший лицо за курткой. Он достал нож и забрал у горожанки сумку, в которой был телефон. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась в полицию. Несмотря на то, что мужчина пытался скрыть лицо, она смогла описать его внешность для ориентировки. Вскоре подозреваемого задержали, им оказался 36-летний ранее судимый местный житель. Телефон у него забрали и отдали владелице.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «разбой». Ему грозит до 8 лет колонии.