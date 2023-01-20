В Красноярске после реконструкции вновь откроется школа № 36. Фото: управление образования Красноярска

В Красноярске после реконструкции вновь откроется школа № 36 на улице Сопочной, 40, в Октябрьском районе, возле Николаевского проспекта. Она была построена в 1936 году, а в 2020 году специалисты приняли решение: ремонтировать дальше некуда, здание аварийное, его нужно закрывать и проводить полную реконструкцию. На тот период, пока шла работа, детей перевели в другие школы.

Реконструкция длилась год, пришлось заменить все коммунальные сети, установить систему пожарной безопасности, обустроить спортивную площадку, футбольное поле и беговую дорожку. Пристроили спортивный зал с тренерской комнатой, душевые и туалеты. И столовую с пищеблоком. Территорию благоустроили, установили столбы и забор, сообщают Gornovosti со ссылкой на пресс-службу управления образования города.

Торжественное открытие состоится 23 января. Здесь будут обучаться 493 школьника и преподавать 34 педагога.