Полицейские из Красноярска по приказу местного преступника задержали мужчину, чтобы украсть у него деньги

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском крае следователи продолжают расследовать дело против сотрудников линейного отделения полиции города и известного в криминальной среде местного жителя. Установлено, что к преступлению причастны шесть полицейских и двое горожан.

В зависимости от роли каждого они обвиняются по разным статьям. Здесь и мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и превышение должностных полномочий, совершенное также по предварительному сговору.

По версии следствия, известный в криминальной среде города местный житель по прозвищу «Лимон» задумал украсть немалую сумму денег у своего знакомого. Чтобы все прошло идеально, он позвал на помощь другого знакомого и сотрудников полиции.

В итоге 30 июня прошлого года полицейские незаконно задержали потерпевшего и его сожительницу в одном из торговых центров города. Их они затащили в привокзальное помещение, где держали восемь часов. Один из них провел «досмотр» и забрал у мужчины порядка трех миллионов рублей.

Позже на место приехал сообщник полицейских. Он заявил, что может помочь «задержанному», освободив его за 6 миллионов рублей. Таких денег у мужчины не оказалось, и он разрешил забрать изъятые у него три миллиона.

Часть денег местный житель присвоил себе, остальные деньги отдал полицейским, которые они уже поделили между собой.

Кроме того, у одного из полицейских есть еще один преступный эпизод. В марте прошлого года он через посредника получил 500 тысяч рублей от местного жителя за якобы не привлечение его к уголовной ответственности за вымышленное преступление.

Один из жителей Красноярска и четверо полицейских сейчас находятся под стражей, двое правоохранителей – под домашним арестом, второй горожанин – под подпиской о невыезде. Всем предъявлено обвинение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.