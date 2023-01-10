В список вошли десятки домов Фото: СГК

Устранение аварии на улице 60 лет Октября в Красноярске продолжается. Пока специалисты провели переключения на временные схемы, чтобы минимизировать количество домов, где снизится температура воздуха.

Бригады одновременно откачивают воду из двух тепловых камер, чтобы как можно быстрее получить доступ к поврежденному трубопроводу. На месте работает 5 бригад и 10 единиц спецтехники. Работы будут идти всю ночь.

Сейчас на дороге снижена видимость из-за пара, который идет из тепловых камер. Участников движения просят быть внимательнее, однако это не совсем помогает.

Так, в соцсетях появилась жалоба на автохамов, не вникающих в происходящую ситуацию. Одна из девушек поделилась, что мимо нее по луже на большой скорости пронесся какой-то водитель, залив автомобиль и лобовое стекло рассказчицы. Из-за мороза вода тут же замерзла, из-за чего ей пришлось перестраиваться, чтобы подождать, пока оттает стекло, чуть ли не на ощупь.

Между тем стал известен список адресов, где могут возникнуть перебои с отоплением до завершения работ. В него вошли десятки домов:

- 60 лет октября, 101а, 105, 109, 103, 103, 101, 103

- Вавилова, 2ж, 2Б, 1г, 1а, 1в, 2а/1, 2д ст1, 1а/1, 2д, 2д ст12,1Б

- Матросова, 15, 19, 1, 5Б, 5а, 5, 3, 7, 11, 7а, 9, 9а, 9Б, 15/1, 1а

- Красноярский рабочий, 143а, 145, 173Б, 183Б, 170, 168а, 170а, 153, 168/1, 160 ст1, 199 к1, 147, 149, 151, 163, 157, 161а, 167, 169, 173, 173а, 175, 175а, 155, 171, 165а, 159, 167а, 165, 161, 179а, 185, 181, 185а, 187, 183, 183а, 177а, 191а, 177, 179, 189, 191, 193, 199, 197, 195, 172, 182, 184, 166, 164, 162, 165г, 165Б, 193а, 184а

- Кольцевая, 12а, 3а, 1Б, 1а, 2, 6, 8, 10, 10а, 12, 4, 2а, 10Б, 28, 30, 26, 26а, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 24а, 18а, 22а, 9, 7, 3, 1, 11

- Королева, 9а, 1а, 5а, 11а, 10 ст1, 3а, 11/2, 8а, 10а, 7, 5, 3, 1, 7а, 7Б, 6, 4, 2, 8, 13, 14, 12, 10, 9, 11, 4г, 4г к2

- Семафорная 247а, 261, 247Б, 247д, 255, 257, 259, 251, 245а, 245, 243, 241, 233, 235, 237, 239, 235а, 243а, 239а, 261/1, 241а, 108

- улицы Капитанская, Навигационная, Регатная, Парусная.