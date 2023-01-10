Мужчина должен вернуться домой Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Назарово добилась, чтобы ее мобилизованный сын вернулся домой. Такое решение принял военкомат, призвав мужчину на службу во время частичной мобилизации.

Как рассказала 55-летняя Халида Миндубаевоа, ее сын Вакиль трудится машинистом на Ачинском глиноземном комбинате. В конце сентября прошлого года он получил отсрочку от мобилизации, но повестку ему вручить успели. Успели и отправить мужчину на два месяца в учебный центр, а потом на Донбасс.

Мама Вакиля – женщина сильная. Она обратилась в суд с требованием признать такое ращение незаконным, 28 ноября ведомство его приняло. Только военкомат подал апелляцию – якобы на момент призыва завод не был оборонным предприятием, хотя женщина утверждает, что это не так.

Точку в деле поставили во вторник, 10 января. Красноярский краевой суд подтвердил решение Ачинского суда. То есть Вакиля должны вернуть из армии, а решение суда направить в военкомат нужно в течение недели. Но это не все. Женщина планирует также жаловаться в Минобороны.