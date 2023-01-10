Вину юноша не признал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красноярске закончили расследовать уголовное дело о краже. Обвиняемый – 17-летний подросток. Он под видом попутчика обманывал местных жителей, похитив у них около 200 тысяч рублей.

Юноша обвиняется в краже с банковского счета группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба – п «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. На его совести 13 эпизодов, 13 пострадавших человек.

По данным регионального СК, подросток с февраля по июль 2021 года опубликовал в сервисе поиска попутчиков объявление о поездках между городами России. Потерпевшие, думая, что пишут водителю, связывались с предприимчивым юношей. Тот, в свою очередь скидывал им виртуальны номера телефонов и ссылки, где под предлогом оплаты просил указать конфиденциальные данные своих карт – мол, так можно оплатить услугу онлайн.

Люди без раздумий заполняли преступные анкеты, будучи уверенными, что оплачивают поездки. После того неизвестные преступники, которые работали с подростком, переводили с чужих карт деньги на свои счета или оплачивали интернет-покупки.

Потерпевшими стали 13 человек. У них крали разные суммы: от 100 до 76 тысяч рублей. Общая украденная сумма: 176 тысяч рублей.

Вину подросток так и не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.