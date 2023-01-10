Против мужчины завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ачинске полицейские доказали вину местного жителя. Мужчина наврал им, что в одном из домов находятся опасные предметы.

Все случилось летом прошлого года. В один из вечеров в полицию через оператора 112 поступило сообщение от мужчины: мол, в одном из домов города есть опасные для жизни и здоровья людей предметы. На место тут же выехала следственно-оперативная группа вместе со служебной собакой. При обследовании указанного дома информация не подтвердилась.

Зато выяснилось другое. Мужчина 57 лет был пьян, да еще и ранее судим. Об опасных предметах он решил рассказать, чтобы проверить, как силовики реагируют на подобные угрозы.

Против красноярца завели дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма – ч. 1 ст. 207 УК РФ. Суд его рассмотрел и признал мужчину виновным в преступлении. Ему ограничили свободу на семь месяцев.