Молоко продавалась в крупных магазинах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Компания-производитель молока из Красноярского края четыре года изготавливал свою продукцию из сырья неизвестного происхождения. Мало того, что молочка постоянно продавалась в магазинах региона, так ее еще поставляли в детские сады.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили схемы поставок больше 7,93 тысяч тонн сливок с несуществующих предприятий в адрес производителя из Ачинска. Полученное из сырья молоко компания поставляла в крупные торговые сети края и социальные учреждения, в частности, детские сады.

С 2019 по 2022 год на баланс производителя поступило около 8 тысяч тонн непонятных сливок от пяти несуществующих компаний. В мошеннической схеме принимала участие и компания, зарегистрированная по тому же адресу, что и производитель-нарушитель.

В ведомстве отмечают, что все эти площадки играли якобы роль посредников, между ними за нелогичное количество времени перемещалась продукция, которая, как правило, вводилась в оборот во время инвентаризации и под видом произведенной совершенно другими предприятиями, как российскими, так и белорусскими.

Каждый год количество получаемого сырья только росло. Если в 2019 году его было 790 тонн, то в 2022-м – уже 2,5 тысячи тонн. Например, в октябре 2022 года в компанию поступило 60 тонн сухого молока и 160 тонн замороженных сливок жирностью 40%. Согласно данным Россельхознадзора, производителем выступила компания из Калужской области. А документы на продукцию оформлены государственным ветеринарным врачом. При этом перемещение молочки по электронным документам заняло всего двое, тогда как расстояние между Калужской областью и Красноярским краем – больше 4 тысяч километров. А перемещение транспорта, указанного в документах, зафиксировано контролирующими органами не было.

Всего таким образом из Калужской области в этом году местный производитель получил 2,08 тысячи тонн замороженных сливок жирностью 40%. Специалисты говорят, что для изготовления такого количества нужно 24 тысячи тонн молока, что превышает половину ежемесячного производимого молока всеми сельхозорганизациями, фермами и личными подсобными хозяйствами Калужской области.

Сейчас информация о производителе направлена в налоговые и правоохранительные органы Красноярского края.

В декабре сотрудники полиции вместе с представители Россельхознадзора начали проверку, которая идет до сих пор. Несуществующие поставщики исключены из реестра, а регистрации уполномоченных представителей аннулированы.