Сцена появится в 2023 году Фото: Татышев-парк

Новый сценический комплекс появится на острове Татышев в Красноярске. Сейчас там идет строительство, сцена появится в районе новогодней елки, в восточной части парка. Именно здесь, в основном, проходят праздники и фестивали для жителей и гостей города.

Теперь здесь появится летняя сцена с трибунами и куполом. Пока в парке идет первый этап работ, в который включено обустройство основания, установка конструкции и электромонтажные работы. Этим специалисты занимаются с сентября прошлого года. Стоимость работ – 135 миллионов рублей.

Второй этап планируется начать весной. Для этого понадобится подрядчик, которого еще будут искать. На сайте госзакупок указано, что претендент пока один, эта организация и проводит работы. В эту часть работ войдет остекление купола, монтаж сцены, трибун, обустройство дорожек и озеленение территории.

В парке уверены, что с такой сценой у города появится больше возможностей для проведения мероприятий: и места много, и непогода не помешает. Полностью готова зона отдыха будет уже в текущем году, она рассчитана на 1000 мест.