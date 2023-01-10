Подорожали в Красноярске и другие коммунальные услуги Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы теперь будут платить больше и за капремонт. С 2023 года эта сумма выросла на 6,4%. Кроме того, известно, как поменяется платеж в последующие два года. В 2024-м рост составит 4,5%, в 2025-м – 4,4%.

В краевом министерстве строительства пояснили, что сумма платежа зависит от многих факторов. Это не только этажность и расположение здание, но и наличие или отсутствие лифтов в нем. Например для обычной пятиэтажки, состоящей из четырех этажей плата составит 9,24 рубля за квадратный метр, а если в ней появится лифт, то заплатить придется уже 9,61 рубля за «квадрат».

Если говорить в более точных цифрах, то за квартиру, например, в 55 квадратных метров в прошлом году платили чуть больше 481 рубля, то в этом красноярцы отдадут чуть больше 508 рублей.

Но выросла не только плата за капремонт. На 11,7% в Красноярске подорожали и остальные коммунальные платежи. Теперь счета за ЖКУ горожан совсем не радуют.