Краевые власти определили приоритеты работы в 2023 году

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Правительство Красноярского края определило приоритет работы в 2023 году. Их на заседании президиума губернатору края Александру Уссу представил региональный премьер-министр Юрий Лапшин.

Так, он озвучил 10 основных принципов работы:

- обеспечение необходимого объема налоговых поступлений краевого бюджета;

- полное выполнение всех социальных обязательств;

- поддержка инвестиционной деятельности;

- реализация проектов федерального «инфраструктурного меню»;

- строительство значимых объектов, поддержка развития территорий;

- подготовка кадров для отраслей экономики;

- обеспечение безопасности;

- защита леса;

- подготовка и проведение крупных спортивных и культурных мероприятий.

На ближайшие три года в крае запланирована разработка проектной документации и строительство почти 200 объектов. Общая сумма более 127,5 млрд рублей. Самые значимые среди них: начало строительства детской многопрофильной больницы, национального центра имени Астафьева в Овсянке, комплекса зданий «Поздеев Центр» и хореографического колледжа.

В 2023 году более 30% расходов краевого бюджета (126 миллиардов рублей) будет направлено районам. Основными направлениями станут: инфраструктурные вложения в муниципальные комплексные проекты развития (МКПР), благоустройство, модернизация дорог, закупка транспорта, капремонт объектов коммунальной инфраструктуры, строительство жилья для бюджетников, детей-сирот и переселение жителей из аварийного фонда. Более подробно со списком приоритетов можно ознакомиться по ссылке.

- Задача Красноярского края, которую ставит нам федеральное Правительство, вытекает из потенциала региона – увеличение темпов жилищного строительства, ведь стройка – это в принципе драйвер жизни, драйвер экономики, эту задачу мы должны выполнять. При этом важная тема – это проекты комплексного развития территорий. КРТ – это и внешний облик города, и наличие социальных объектов, и единственно реально возможный потенциал для взрывного роста количества квадратных метров, которые мы с вами будем вводить, - отметил Александр Усс.