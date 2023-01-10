В Красноярске здание технопарка «Твори-гора» на Вавилова признано аварийным Фото: Мария ЛЕНЦ

9 января стало известно о закрытии технопарка «Твори-гора» на Вавилова, 21. Об этом сообщается в соцсетях мастерской.

Дело в том, что здание, в котором располагался технопарк, признано аварийным. Сейчас мастерская находится в поисках нового помещения. Все занятия отменены, а часть курсов переехала на Карла Маркса и Мира.

Мастерской предлагали помещения в Суворовском и Черемушках. Но администрация посетовала на сложную транспортную доступность этих районов – в «Твори-горе» обучались 1200 детей – и не все могут ездить на другой край города. Кроме того, в технопарке находится оборудование, сложное для транспортировки и размещения.

В управлении образования Красноярска сообщили, что часть детей могут продолжить обучение в пристройке к зданию на Вавилова, 21, другие – в школе №93. Само же здание на Вавилова собираются отремонтировать в 2024-2025 годах.