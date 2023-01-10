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НовостиОбщество10 января 2023 9:07

В Красноярске у сирени набухли почки в январе

Это случилось на фоне аномального потепления
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: gornovosti.ru

Фото: gornovosti.ru

9 января в Красноярске горожане заметили, что у сирени на улице Елены Стасовой набухли почки. Об этом сообщают Gornovosti.

Напомним, что 9 января в Красноярске был зафиксирован рекорд положительной температуры, она повысилась до +4,1 градуса. Местная жительница заметила, что на фоне аномального тепла во дворе ее частного дома набухли почки у сирени.

Преподаватель кафедры естественных наук института повышения квалификации, биолог Татьяна Степаненко назвало это явление вполне закономерным для такой погоды:

- У растений все просто: стало резко тепло – значит, весна пришла. Но я не завидую таким «проснувшимся», потому что все равно придет похолодание и растениям грозит обморожение, а также проблемы с дальнейшей вегетацией.