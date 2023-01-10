Мэрия Красноярска планирует вернуть автобусный маршрут №53 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вернут на линию 53-й автобусный маршрут, который двигается от Ветлужанки до Северного. Об этом сообщает городская администрация.

Автобус перестал ездить из-за нехватки водителей. Сначала снизилось количество выпускаемого транспорта – вместо положенных 14 единиц, на линию выходили 5-6. А на новогодних праздниках маршрут не работал вообще.

В городском дептрансе сообщили, что перевозчика «103 ВДД» привлекут к административной ответственности. Оказалось, что у перевозчика возникли финансовые трудности. Как итог – водителям не могли предложить конкурентную зарплату.

Руководитель красноярского дептранса Максим Силкин сообщил, что несмотря на все трудности, 53-й маршрут останется в списке муниципальных и будет возвращен. Сейчас мэрия ищет нового перевозчика.

Пока же пассажиры могут воспользоваться одним из маршрутов, частично дублирующих путь 53-го. В список входят автобусы №№ 5, 26, 43, 49, 85, 88 и троллейбус № 15 из Ветлужанки и №№12, 63, 71, 81, 87, 88 – из Северного.