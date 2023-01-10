Юные красноярцы прошли курс оздоровления в уникальном санатории Подмосковья

Ребята не только проходили процедуры, но и развлекались. Фото предоставлено компанией

Дети сотрудников красноярских угольных предприятий прошли курс лечения и оздоровления в санатории «Поляны» в Подмосковье.

Санаторий «Поляны» – уникальное реабилитационное отделение, где можно не только отдохнуть и пройти профилактический курс, но и получить индивидуальную программу при заболеваниях кожи, органов дыхания, зрения, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Для оздоровления там созданы все условия – зал лечебной физкультуры, ингаляторий, бассейн, нейросенсорная комната, кабинеты кедро-, гало- и бальнеотерапии.

– Наша семья очень рада предоставленной возможности – ребенок вернулся отдохнувшим, полным новых эмоций, впечатлений, – говорит мама одного из пациентов, четырнадцатилетнего Вадима Пигаса из Бородино, Наталья.

– В санатории было много моих сверстников, я быстро обзавелся друзьями, и скучать не приходилось, – подтверждает слова мамы Вадим Пигас. – Мы не только проходили процедуры, но и развлекались: были мероприятия в самом санатории, ездили в Москву, в МХТ имени А.П. Чехова, на спектакль «Поколение Маугли».

– Надеюсь, что съездил в «Поляны» не в последний раз, - поделился Борис Баранов из Назарово. – Поездка произвела на меня такое сильное впечатление, что я решил вернуться. И целью моей поездки было не просто поправить здоровье, но и найти как можно больше друзей.

Отметим, программа СУЭК и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» по оздоровлению детей Сибири и Дальнего Востока в санатории «Поляны» действует с 2009 года. За это время отдохнуть и поправить здоровье смогли более 1,5 тысяч ребят, чьи родители работают на предприятиях компании, а также их сверстников из детских домов и неблагополучных семей.